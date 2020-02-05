Давка на станции "Арсенальная": в метро объяснили, почему произошел коллапс (видео)

Ремонт закончили, но запуск подъемника для пассажиров отложили на день

Фото: Павел Андрухов/Facebook

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На станции метро "Арсенальная" 5 февраля утром образовалась давка из-за неработающих эскалаторов. Один из них, напомним, закрыт на ремонт, который должен был закончиться 5 февраля. Информация об этом размещена в виде плаката на стене рядом с эскалаторами, на нижней части станции. Кто-то из разгневанных пассажиров написал на плакате слово "брехуны!".

Как выглядело столпотворение пассажиров на станции – показал Александр Завидяк.

"5 февраля, окончание ремонта эскалаторов на станции метро "Арсенальная". Не работают оба эскалатора на подъем!", – написал автор видео.

В киевском метрополитене нам сообщили, что испорченный плакат с надписью уже сняли со стены станции. Там добавляют, что ремонт эскалатора на метро "Арсенальная", как и планировалось закончили 5 февраля.

"5 февраля наша эскалаторная служба закончила работы и перевозит технику на станцию метро "Майдан Независимости", где будет начинаться плановый ремонт всех эскалаторов поочередно. Завтра станция "Арсенальная" будет работать в обычном режиме. За время ремонта было несколько незапланированных остановок рабочих эскалаторов из-за попадания посторонних предметов – монет, одежды и других. Поэтому мы призываем пассажиров соблюдать правила пользования эскалаторами, поскольку ремонтные работы не только доставляют неудобства, но и является дорогостоящими", – пояснили "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что сегодня утром проводилась проверка эскалаторов, поэтому только один из них работал на подъем пассажиров. Скорее всего, из-за этого и возникло скопление пассажиров.

Ранее в Киеве вечером 4 февраля на станции метро "Лукьяновская" наблюдался аномальный ажиотаж: фойе станции заполонили пассажиры. Люди столпились у турникетов, пытаясь попасть на станцию, однако это было не так просто: чтобы оплатить проезд – пришлось подождать не менее 10 минут.

Напомним, в конце лета 2019 года на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной кассе метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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