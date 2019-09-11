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Экспресс до аэропорта "Борисполь" с начала года перевез более 600 тысяч пассажиров

11 сентября, 17:27

"Укрзализныця" отчиталась о работе поездов на маршруте за 9 месяцев

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

За 9 месяцев работы экспрессом, курсирующий по маршруту от Киева в аэропорт "Борисполь", воспользовались более 600 тыс. пассажиров, сообщает УНН.

Так, по данным "Укрзализныци", по состоянию на 1 сентября с момента открытия по маршруту Киев-Борисполь перевезено 647, 2 тыс. пассажиров.

У железнодорожного перевозчика отметили, что экспресс является прибыльным, и в течение 9 месяцев УЗ получила доход от данного рейса в размере 45,1 млн грн.

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Напомним, экспресс "Киев — Борисполь" открыли 30 ноября прошлого года, на строительство потратили полгода и 580 млн грн. Подвижной состав состоит из пяти вагонов Pesa польского производства, которые называют рельсовыми автобусами или дизель-поездами. 

На предприятии подсчитали, что ежедневно новым видом транспорта пользуется в среднем две тысячи человек. За шесть месяцев работы на рельсобусах прокатилось больше 270 тысяч человек, а сам он совершил более 8 тысяч рейсов. Кроме того, с 10 мая в пиковые часы (когда прилетает и улетает много самолетов) три раза в день: утром, днем и вечером начал ходить состав из двух вагонов.

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Напомним, название для экспресса Kyiv Boryspil Express придумал житель Борисполя Евгений Захаров.

А 25 октября в прошлом году на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.

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