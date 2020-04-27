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Грядут пробки: Набережное шоссе частично перекроют на месяц

27 апреля, 17:58

Мила Князьская-Ханова

Ограничения будут действовать с 28 апреля по 28 мая

С 28 апреля по 28 мая на эстакадном съезде на Набережное шоссе частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

На эстакаде съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе начинается следующий этап ремонта. Специалисты "Киевавтодормоста" обновляют деформационные швы. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

Также до 20 мая продолжается долгосрочный ремонт дороги на Золотоворотской улице. Кроме того, до 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение в связи с капитальным ремонтом. Там проходят дорожные работы в направлении Северного моста.

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Напомним, недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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ремонт Набережное шоссе ремонт дорог шоссе движение транспорта

Источник: Сегодня

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