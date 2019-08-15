Информационные боксы, установленные на метро "Позняки", до сих пор не заработали

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Две необычные информационные панели, которые в народе прозвали "шкафами", и установили в прошлом месяце на перроне станции метро "Позняки", пока так и не заработали.

Напомним, их обещали включить через две-три недели. На боксах пассажиры смогут узнать всю информацию о подземке, параллельно на экранах будут показывать новости компаний, как в поездах метро. Они оборудованы кнопками для вызова дежурного по станции и для помощи человеку на инвалидной коляске.

Сейчас панели служат опорой для пассажиров, которые ожидают поезд, а на стекле видны отпечатки ног – кто-­то уже испытывал их на прочность. Люди с удивлением смотрят на "шкафы" и интересуются, когда они заработают.

"Мы установили панели, комиссия метрополитена сделала свои замечания, указав на недостатки, где-­то мы заметили свои. Сейчас все эти технические вопросы решаются. Думаю, что с 1 сентября панели запустим в работу и их смогут оценить пассажиры. Пока мы не можем озвучить точную стоимость проекта, поскольку не все работы завершены", – рассказал "Сегодня" Олег Хаврук, директор компании, которая установила информпанели.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Лукьяновская" презентовали первый открытый офис полиции метрополитена.

Напомним, ранее подземный переход возле станции метро "Позняки" зачистили от киосков. Такое решение приняли городские власти после многочисленных жалоб жителей района.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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