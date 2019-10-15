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Из-за ремонта Шулявского моста перекроют движение по проспекту Победы

15 октября, 03:46

15 октября движение по проспекту Победы будет частично ограничено

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

15 октября движение по проспекту Победы частично ограничат.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с работами по строительству Шулявского путепровода во вторник, 15 октября, движение по проспекту Победы будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

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Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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Источник: Сегодня

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