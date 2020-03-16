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Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в масках

16 марта, 14:04

Александр Марущак

Работу метро пока не ограничивают, но про маски советуют все же не забывать

В мэрии проходит совещание по поводу ввода дополнительных мер и ограничений, связанных с карантином в городе. Как мы уже сообщали, власти планируют закрыть большинство мест, где собирается много людей. Работать будут только продуктовые магазины, банки, аптеки и АЗС.

Будут ли ограничивать перемещение по столице для пассажиров и транспортное сообщение между Киевом и пригородами, нам отметить не смогли.

В то же время советник мэра Киева Максим Бахматов в своем телеграмм-канале поинтересовался у киевлян, поддерживают ли они ограничение движения общественным транспортом по городу во время карантина. Большинство выступают "за" такие меры.

"У нас проходит совещание. Все подробности во время брифинга", – заявил Николай Поворозник, первый заместитель главы Киевской городской администрации.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" сообщили, что пока работают в прежнем режиме.

"Мы просим пассажиров при поездках в метрополитене пользоваться медицинскими масками, для их же безопасности. У нас не было никаких ограничений в работе. На станциях и в поездах своевременно проводиться дезинфекция. Пока изменений нет. Если будет принято решение о внесении изменений в работу метро – мы будем выполнять это решение. Пока таких распоряжений не поступало", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Напомним, городская власть в Киеве ужесточает карантинные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Кроме того, в городе были отменены массовые мероприятия.

Новости "Сегодня" подробно писали о введенных в Киеве мерах.

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Киев метро карантин маска Максим Бахматов Николай Поворозник

Источник: Сегодня

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