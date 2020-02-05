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Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – Кличко

5 февраля, 16:30

Новый транспорт будет экологическим, его приобретут по программе «Зеленые города»

Фото: glavnoe.ua

Фото: glavnoe.ua

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До конца этого года столичные власти планируют приобрести около 70 экологических автобусов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города "зеленый" – экологический – общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева экологических автобусов. На первом этапе – до конца этого года – около 70 единиц по программе "Зеленые города" в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР", – рассказал он.

Так, по словам Виталия Кличко, постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Кстати, по Киеву с конца 2018 года курсирует первая электромаршрутка. Необычный автобус марки Skywell работает на маршруте №599: станция метро "Харьковская" – ул. Шептицкого.

Напомним, многие экологи называют автомобили главной причиной загрязнения воздуха в Киеве. Нынешняя влажная и безветренная погода привела к тому, что в столице в местах большого скопления автомобилей возросла концентрация вредных веществ. Повышенный уровень загрязнения воздуха может вызвать у людей раздражение слизистой оболочки, зуд и кашель. У людей с хроническими болезнями – тяжелые последствия.

Отметим, что в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:

Едкая дымка, которая осенью испытывала на прочность легкие и глаза киевлян, стала поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману.

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Источник: Сегодня

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