Киевлян ждут пробки: на Южном мосту ограничат движение на полторы недели

/ Фото: Александр Яремчук

В Киеве снова ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. Работы продлятся ежедневно с 27 ноября по 8 декабря", - говорится в сообщении.

Так, с 27 ноября до 8 декабря с 9:00 до 13:00 движение будет частично ограничено в направлении Левого берега, а с 13:00 до 19:00 – в направлении станции метро "Выдубичи".

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Фото: Киевавтодор

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Напомним, на Отрадном с 5 ноября закрыли на ремонт пешеходный мост на пересечении просп. Комарова и ул. Василенко. Сообщалось, что полностью будут заменены прогоны, опоры, лестницы моста, а также построены лифты. При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов планируют до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года.

Тем временем с началом ремонта Борщаговского путепровода жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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