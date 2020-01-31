Киевское метро прощается с жетонами: какими они были и чем их заменят

Гостей города приучат пользоваться QR-билетами, которые уже работают на 10 станциях

Киевское метро прощается с жетонами. Окончательно их отменят в апреле, хотя киевлянам и гостям города давно предлагают альтернативу. И большинство охотно ею пользуется, если речь идет о едином проездном. А вот что делать людям, которым нужны разовые поездки, узнали новости "Сегодня".

Первого апреля жетоны в метро исчезнут, и автоматы для проезда принимать их не будут. Но киевляне признаются: по пластиковым монеткам не будут скучать.

"Я уже давно без жетона езжу, то все равно мне, никто из моих домашних также не пользуется", – говорит один из посетителей киевского метро.

Но как быть с разовыми поездками? В метрополитене уже нашли альтернативу жетонам. И даже запустили пробную версию.

Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен":

"Пассажиры начнут пользоваться QR-билетами, уже на 10 станциях они работают. Это бумажный билетик – прикладываете к турникету и проходите".

А вот корреспонденты "Сегодня" по жетонам ностальгируют. История города, как-никак. В Музее метро показывают жетоны всех времен. За 20 лет дизайн меняли 15 раз.

"Если посмотреть в историю, сначала люди платили копейками – по 5 копеек номиналом. В 92 году были введены первые жетоны, они были металлические. Сначала немного меньше, потом были большие. И потом уже появился пластик", – говорит Наталья Макогон.

Одни пластиковые жетоны чего стоят. Их выпускали в 12 цветах. Большинство – оттенки синего или зеленого.

А вот у киевлянина Станислава коллекция еще больше, чем в музее метро! От первых железных жетонов до современных, пластиковых. Их мужчина собирает, сколько себя помнит:

"Коллекция у меня с детства, со школы. Интересно, иногда долго засиживаешься и рассматриваешь каждый. А какого это года, какой выпуск?".

И вот жетонов последней серии в коллекции Валентина пока нет. И поэтому корреспонденты новостей "Сегодня" пополнили коллекцию жетонов Станислава. А тот в ответ подарил один из первых жетонов.

Напомним, что ранее журналисты новостей "Сегодня" нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда.

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