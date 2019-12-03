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Кличко назвал Киев чемпионом по ремонту дорог и мостов

3 декабря, 16:07

По словам мэра столицы, за последние четыре года в городе обновили 900 километров дорог

Фото: Сергей Гринкевич/Facebook

Фото: Сергей Гринкевич/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь 3 декабря о результатах работы городских властей, заявил, что столица "остается чемпионом в обновлении дорожной инфраструктуры".

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этому году, по словам Кличко, в городе обновили 16 мостов и путепроводов. Капитально отремонтировали и 830 придомовых территорий и проездов.

"За последние четыре года мы обновили более 900 километров дорог в Киеве. Особое внимание в этом году уделили обновлению мостов и путепроводов. Большинство из них не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию. А это – 40-50 лет! Нам удалось буквально вдохнуть вторую жизнь в такие инфраструктурные объекты, как Русановский метромост и Борщаговский путепровод", – сказал Кличко, добавив, что на данный момент строительство нового моста на Шулявке – на финальной стадии.

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Он добавил, что на следующий год на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице предусмотрено пять миллиардов гривен.

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Также Кличко сообщил, что в 2019-м столица перевыполнила бюджет и получила более 60 миллиардов гривен поступлений. Хотя предварительно планировали получить 57,5 миллиарда. В следующем же году, как отметил мэр, бюджет столицы планируется тоже на уровне 57 миллиардов гривен.

Напомним, что в Киеве КрАЗ, груженый песком, застрял в яме на проспекте Правды.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

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Киев Виталий Кличко ремонт дорог

Источник: Сегодня

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