Метро Киева – без жетонов: как реагируют пассажиры и что просят изменить

В подземке призывают переходить на карточки, а люди просят разовые поездки

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Киевский метрополитен продолжает постепенно отказываться от использования жетонов. После отключения автоматов по продаже жетонов на всех станциях, на трех из них жетоны и вовсе перестали принимать. Так, с 15 июля их нельзя ни купить, ни использовать на "Нивках" и "Ипподроме", а с сегодняшнего дня, 17 июля, нет жетонов и на "Теремках". Правда, такой отказ на этих станциях ввели лишь частично: без жетонов работает лишь один вестибюль из двух. Журналисты "Сегодня" выяснили, как на нововведение реагируют пассажиры и готовы ли они к окончательному отказу подземки от жетонов, который произойдет 1 ноября.

"Нивки" и "Ипподром" без жетонов: обошлось без очередей, но довольны остались не все

С понедельника в вестибюлях станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) попасть в метро можно только по карточкам – жетоны здесь больше не продаются и не принимаются. При этом очередей на станциях мы не заметили: у многих пассажиров уже были карты метро, некоторые расплачивались на турникетах банковскими картами с Pay Pass. При нас двое пассажиров приобрели в кассе карты метрополитена: залог за них составляет всего 15 гривен, и их отдадут обратно при возврате карты.

Правда, не обошлось без недовольных: в среду утром на "Ипподроме" женщина принципиально не хотела покупать карту, заявив, что привыкла пользоваться разовыми поездками, а банковскую карточку с собой не носит. В итоге она попала на станцию через второй вестибюль, где жетоны все еще в ходу.

Еще одна пассажирка также была возмущена отсутствием жетонов, поскольку ей была нужна лишь одна поездка.

В свете грядущего отказа от жетонов немало киевлян требуют от подземки сперва решить вопрос с разовыми поездками, а потом уже отказываться от "старых способов оплаты".

"Так будут одноразовые билеты или нет? Бываю в Киеве раз в год. Мне было хорошо так, как было: купила жетон и уехала", – пишет Светлана Неверковская.

Судьбой обещанных билетов с QR-кодами для разовых поездок интересуются и другие пассажиры.

При этом, люди жалуются, что современные средства оплаты не всегда работают стабильно. К бесконтактным картам метро вопросов нет, а вот остальные "альтернативы жетонам" все еще могут доставить неудобства.

"Смарт-карты и банковские карточки достаточно регулярно не работают, сейчас в таком случае можно купить жетон, и дальше? Покупать карточку ради одной поездки? Может вы сначала сделаете нормально работающую систему, а уже потом с динозаврами разберетесь?", – пишет Татьяна Обухова.

Альтернатива жетонам: удобно, но есть нюансы

В преддверии полного отказа от жетонов в подземке рекомендуют привыкать пользоваться карточками. Сейчас за проезд в метро можно расплатиться тремя видами карт:

Карточкой метро . На сегодняшний день – самый надежный из современных способов оплаты проезда в подземке. Она продается и работает на всех станциях, как за наличные, так и по безналичному расчету. Ее залоговая стоимость – 15 гривен, которые вам вернут при сдаче карты в кассу. В зависимости от количества купленных на карту поездом, их стоимость – от 8 до 6,5 грн, они действительны в течение года после последней активации на турникете. Пополнить карту можно на станции метро – через кассу либо в автомате.

. На сегодняшний день – самый надежный из современных способов оплаты проезда в подземке. Она продается и работает на всех станциях, как за наличные, так и по безналичному расчету. Ее залоговая стоимость – 15 гривен, которые вам вернут при сдаче карты в кассу. В зависимости от количества купленных на карту поездом, их стоимость – от 8 до 6,5 грн, они действительны в течение года после последней активации на турникете. Пополнить карту можно на станции метро – через кассу либо в автомате. Банковской бесконтактной картой . Пока ею можно заплатить лишь на желтых турникетах, стоимость поездки – 8 грн. Иногда в банковской системе случаются сбои, в том числе – и в часы пик. В таких случаях в фойе станций собираются "пробки" из пассажиров, а сотрудники станций рекомендуют им… купить жетон, либо подождать, пока система заработает.

. Пока ею можно заплатить лишь на желтых турникетах, стоимость поездки – 8 грн. Иногда в банковской системе случаются сбои, в том числе – и в часы пик. В таких случаях в фойе станций собираются "пробки" из пассажиров, а сотрудники станций рекомендуют им… купить жетон, либо подождать, пока система заработает. Kyiv Smart Card. Синяя транспортная карта работает как в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, так и в подземке. Правда, лишь на турникетах, на которых есть соответствующая наклейка. Купить ее можно за 50 гривен на нескольких станциях – "Крещатик", "Театральная", "Майдан Незалежности", "Лесная", "Арсенальная", "Академгородок", "Теремки", "Выдубичи" и "Почайна", здесь же можно ее пополнить. Стоимость проезда, как и с зеленой картой метро, колеблется от 8 до 6,5 гривен. При этом, пополнять Kyiv Smart Card можно онлайн, в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua.

Жалобы пассажиров на нестабильность работы "умной карты" и банковских карточек – увы, не редкость.

"У меня смарт-карта с весны, за это время не менее 3-4 раза оказывалась в ситуации, когда турникет не срабатывает и персонал метрополитена заявляет, что их это не интересует, это не их проблемы, идите, покупайте жетон", – жалуется Татьяна Обухова

Еще один способ оплаты, который подойдет сторонникам разовых билетов – это бумажный билет с QR-кодом. Такой способ оплаты уже несколько месяцев действует на станции метро "Кловской", где, кстати, тоже уже отказались от жетонов. Однако пока турникетов, которые принимают "талончики", в подземке очень мало, а автоматы, которые стоят на станциях и должны их продавать – отключены.

"На "Кловский" вообще ужасная ситуация. Кассы нет. Автомат сдачу не дает и карточкой оплатить я дважды в разные дни не смогла. Забыла карточку дома и нет 8 грн сдачи – бегай по лоткам, ищи, кто пожалеет и разменяет, или иди на "Дворец спорта", – сетует Ольга Яценко.

Транспортники, тем временем, до окончательного отказа от жетонов обещают проблему с карточками уладить. Однако сможет ли автомат по продаже билетов с кодами заменить привычные кассы с быстрой продажей жетонов – пока неизвестно. Особенно актуален этот вопрос для станции метро "Вокзальная", где на одноразовые поездки – традиционно большой спрос.

Напомним, год назад в Киеве вдвое подорожал проезд в общественном транспорте. Зарплаты транспортникам, как и обещали, подняли, а вот пассажиры улучшений не почувствовали.

С 14 июля 2018 года тарифы на разовую поездку в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличились с 4 до 8 грн, а в метро с 5 до 8 грн. Жители говорят, что к ценам уже привыкли, но за год транспорт не стал ни комфортнее, ни пунктуальнее.

Также отметим, что недавно Киеве посчитали тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, за полгода единым электронным билетом оплатили 28 миллионов поездок. В основном – в наземном транспорте. Зато в подземке оказалось втрое меньше. Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

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