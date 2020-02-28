На проспекте Победы в Киеве ограничат движение: что произошло

На столичном проспекте Победы сегодня, 28 февраля, частично будет ограничено движение. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Как выяснилось, ограничения связаны с тем, что вблизи станции метро "Берестейская" будут проводить работы коммунальщики. Они будут ремонтировать одну из опор путепровода и стоков над проспектом Победы, на пересечении улиц Николая Василенко и Дегтяревской. Работать коммунальщики будут с 08:00 до 17:00. Движение ограничат в сторону станции метро "Нивки".

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Напомним, недавно на Куреневке из-за ДТП остановились трамваи – их движение было заблокировано примерно на час.

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Также добавим, что в этом году киевские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам. Больше всего адресов, по которым в этом году обновят асфальт, – в Дарницком и Днепровском районах (108 и 107 дворов соответственно). От 72 до 98 придомовых территорий и внутриквартальных проездов запланировано отремонтировать в каждом из других районов столицы.

Как в Киеве открыли движение по эстакаде Шулявского путепровода – смотрите в сюжете:

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