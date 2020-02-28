Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

На проспекте Победы в Киеве ограничат движение: что произошло

28 февраля, 08:02

Тина Наринецкая

Меры будут введены только 28 февраля

На столичном проспекте Победы сегодня, 28 февраля, частично будет ограничено движение. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Как выяснилось, ограничения связаны с тем, что вблизи станции метро "Берестейская" будут проводить работы коммунальщики. Они будут ремонтировать одну из опор путепровода и стоков над проспектом Победы, на пересечении улиц Николая Василенко и Дегтяревской. Работать коммунальщики будут с 08:00 до 17:00. Движение ограничат в сторону станции метро "Нивки".

Реклама

Напомним, недавно на Куреневке из-за ДТП остановились трамваи – их движение было заблокировано примерно на час.

В тренде
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

Также добавим, что в этом году киевские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам. Больше всего адресов, по которым в этом году обновят асфальт, – в Дарницком и Днепровском районах (108 и 107 дворов соответственно). От 72 до 98 придомовых территорий и внутриквартальных проездов запланировано отремонтировать в каждом из других районов столицы.

Как в Киеве открыли движение по эстакаде Шулявского путепровода – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ремонт движение проспект победы ограничения меры

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментами
В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментамиТранспорт
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофоры
Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофорыТранспорт
Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)
Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)Транспорт
"Премия Дарвина" в Киеве: на Вокзальной пьяный упал под колеса скоростного трамвая (видео)Происшествия
Киевлян предупредили о давках в метро: названа причина
Киевлян предупредили о давках в метро: названа причинаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...