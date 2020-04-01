На Шулявском мосту в Киеве возобновили движение троллейбусов (фото)

Восстановлено движение троллейбусов пока что только по эстакаде

На Шулявском путепроводе в Киеве возобновили троллейбусное сообщение по улицам Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

"Также, восстановлено движение автомобильного транспорта по съездам с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы в направлении станции метро "Житомирская" и с просп. Победы на ул. Александра Довженко, в направлении станции метро "Дорогожичи", – говорится в сообщении.

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На данный момент еще продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает. Также он сообщил, что к лету планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же не были построены.

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