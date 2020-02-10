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Ремонт Шулявского моста в Киеве: когда сделают съезды и пустят троллейбусы

10 февраля, 12:03

Новые съезды, возможно, построят к концу лета

Фото: kyivcity.gov.ua/

Фото: kyivcity.gov.ua/

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник допускает, что съезды на Шулявском мосту, который снова подорожает, могут быть достроены до конца лета. Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

"Открытая в декабре эстакада для проезда автомобилей между улицами Гетьмана и Довженко – это незавершенная первая очередь реконструкции Шулявского путепровода. Должны быть достроены еще два съезда и проведено благоустройство. У меня есть все надежды, что до конца лета завершим эту развязку в полном объеме", – сказал Поворозник.

По его словам, к марту основные работы на мосту будут завершены

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"Речь идет о двух съездах – те, которые остались от старой развязки. Мы их приведем в порядок, укрепим стены, одновременно смонтируем опоры для контактной сети троллейбусов", – уточнил Поворозник.

Кроме того, он уточнил, что ранее по пятому цеху завода "Большевик", который необходимо снести для завершения реконструкции моста, переговоры с Фондом госимущества вселяли оптимизм, а сейчас перспектива "становится немножечко туманной". ФГИ просит за цех 700 млн гривен, а столичные власти считают эту сумму завышенной.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "ставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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Киев шулявский мост Николай Поворозник

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