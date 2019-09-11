На улице Пушкинской обустроят еще один наземный переход

Также в центре появится и велодорожка

/ Фото: Сегодня

В Киеве на улице Пушкинской все-таки обустроят наземный пешеходный переход. Напомним, в столице разгорелся скандал относительно ремонта самой улицы, где дорожники срывают совершенно нормальную плитку с тротуаров. Это возмутило местных жителей и владельцев магазинов, поскольку, по их мнению, ремонт тротуаров тут не нужен.

Люди просили также обустроить наземный пешеходный переход на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого. Тут есть подземный переход, но он абсолютно неудобен для мам с колясками или инвалидов на колясках.

Власти говорят, что плитку с тротуаров демонтирую для обустройства велодорожки, а сегодня чиновники заявили, что для создания надлежащей организации автомобильного и пешеходного движения на улице Пушкинской построят наземный пешеходный переход

"Приоритет киевской власти – это план постоянной городской мобильности, согласно

с которым предпочтение отдается пешеходам. И как пример – улица Пушкинская, на которой обустроят тактильные направляющие для людей с недостатками зрения, велодорожку, организованную парковку", – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Иван Федоров.

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, перекрывали проспект Победы, а на Борщаговском путепроводе уже установили новые балки – они будут основой новой проезжей части моста.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одном из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.

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