"Нормас сарай". Киевлян возмутила разваливающаяся маршрутка

Фото: Dmytro Korol/Facebook

Киевляне обратили внимание на очередную разваливающуюся маршрутку, которая курсирует на рейсе №599 (ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ст. м. "Харьковская"). В частности, как сообщается в паблике "Транспорт Киева", в маршрутке на полу зияет дыра, а одна из стенок транспортного средства заделана ДСП.

"Это не шутки, мы встретимся в ... 599. Хороший транспорт нужно заслужить", – говорится в подписи к опубликованным в паблике фото.

Фото: Dmytro Korol/Facebook

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Фото: Dmytro Korol/Facebook

При этом в комментариях жители столицы возмущаются состоянием маршрутки и шутят, что этот "нормас сарай" – "для рубания черного нала".

"Нечто похожее я видел на 439 вчера, когда ехал. Но там сарай двадцатилетний...А тут вроде Атаман, если не переделка, конечно", "Пациент скорее мертв, чем жив", "Зато тендеры прошёл и лицензия есть, не то что шаттл", – пишут киевляне.

Не так давно на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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