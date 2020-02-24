Перекрытие Одесской трассы: люди завершили митинг и разошлись

Жители поселка Новоселки прекратили пикетировать и перекрывать Одесскую трассу. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, люди по состоянию на 13:30 прекратили свой пикет и разошлись.

"Они ограничивали движение на трассе Одесса – Киев на три часа. На данный момент пикетчики уже покинули проезжую часть, забрав с собой плакаты. Проезд по Одесской трассе на данный момент свободный", – рассказали в полиции Киевской области.

Напомним, утром 24 февраля на Одесской трассе образовались большие заторы. В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что здесь проходил санкционированный митинг. Люди вышли на него с плакатами, на которых указана их проблема – стадион, который они требуют забрать у арендатора и вернуть местной общине.

Ранее, в начале января 2020-го, в городе Каховка Херсонской области прошли протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя. Значительное количество людей собрались возле управления полиции, перекрыв улицу. Колонна людей тянулась от ворот полиции вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

Напомним, в конце ноября 2019-го в Светловодске Кировоградской области объявили чрезвычайное положение. Предшествовала решению чиновников акция протеста горожан. Примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску. Терпение местных лопнуло, поскольку люди мерзли в своих домах. Из-за отсутствия отопления дети не ходили в школу – их отправили на вынужденные каникулы.

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