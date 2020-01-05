В Каховке продолжаются протесты из-за резонансного убийства: люди перекрыли дорогу

К активистам вышел работник полиции и рассказал о ходе следствия

фото: Мост

В городе Каховка Херсонской области уже второй день продолжаются протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя. Активисты перекрыли улицу, об этом сообщает агентство УНН.

В источнике пишут, что значительное количество людей собралась возле управления полиции, а улица перекрыта. Колонна людей тянется от ворот полиции вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

На этой территории патрулирует группа полицейских. Около 12:30 к активистам вышел представитель полиции, чтобы отчитаться о ходе следствия.

Напомним, в Каховке к дому, где живет молодая семья, пришел нетрезвый 26-летний бывший муж женщины. Он вызвал на разговор 29-летнего хозяина, во дворе они поссорились. Бывший муж выстрелил из травматического пистолета в сторону хозяина, не ранив его. Защищаясь, владелец дома сделал несколько выстрелов из карабина в сторону бывшего мужа своей жены. От полученных ранений мужчина умер через два дня.

После этого в городе начался стихийный митинг. С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

Видео: 0552.ua

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