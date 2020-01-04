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В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя

4 января, 16:29

В результате ссоры между хозяином дома и бывшим мужем его жены произошла стрельба

/ Фото: Нацполиция

В Херсонской области произошло убийство: 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому мужчине. Правоохранители задержали злоумышленника и выбрали ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Как рассказали в ведомстве, в первый день нового года в городе Каховка. К дому, где живет молодая семья, пришел нетрезвый 26-летний бывший муж женщины. Он вызвал на разговор 29-летнего хозяина, во дворе они поссорились.

Предварительно установлено, что бывший муж выстрелил из травматического пистолета в сторону хозяина, не ранив его. Защищаясь, владелец дома сделал несколько выстрелов из карабина в сторону бывшего мужа своей жены. От полученных ранений мужчина умер через два дня.

В связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на "Умышленное убийство". Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

Также стало известно, что подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.365 "Превышение власти" Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и подверг его пыткам .

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины . Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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убийство стрельба ссора каховка Херсонская область

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