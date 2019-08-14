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Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фото

Сегодня, 15:47

Рабочие уже установили новые балки

На столичном Борщаговском путепроводе, который сейчас активно ремонтируется, уже установили новые балки – они будут основой новой проезжей части моста. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Следующий этап – установка монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно ведутся работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа. Потому главная задача – до конца сентября восстановить трамвайное движение", - говорится в сообщении.

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К концу 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

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Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана".

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

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Киев борщаговка путепровод

Источник: Сегодня

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