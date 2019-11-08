Как Киев избавится от пробок: интервью с Максимом Бахматовым

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Новый советник мэра Киева Максим Бахматов уже больше месяца работает в команде столичного градоначальника. Он отвечает за стратегические вопросы, в том числе – транспорта. Вникнув в дорожную ситуацию столицы, Максим Бахматов заявил, что собирается начать искоренять заторы в центре Киева. А рассказать об этом журналистам сайта "Сегодня" согласился во время пешей прогулки по городу. Ее мы начали со двора КГГА, возле выезда на улицу Пушкинскую.

- Максим, недавно вы объявили войну столичным заторам. Как намерены побороть пробки?

- Всем привет! Мы создали специальную группу, которая называется Kyiv Traffic Group. В ее состав вошли представители разных структур и департаментов КГГА – КП "Киевпастранс", КП "Киевтранспарксервис", КК "Киевавтодор", КП "Центр организации дорожного движения", эксперты по трафику, активисты, велосипедисты и патрульная полиция Киева. За одним столом сидят люди, порядка 15 человек, которые управляют трафиком в городе: регулировкой движения, эвакуацией транспорта и наказанием водителей. У нас уже есть определенные успехи, но есть еще и куча работы… Вот все, что связано с этой кучей, и посмотрим с вами на улицах в центре.

Начнем с Пушкинской. Часть ее отремонтировали, а часть еще в процессе ремонта. Но "умные люди" уже успели туда всунуть целый МАФ, который мы убрали спустя два часа после его установки… А автомобилисты паркуются на новой велодорожке и дорожке для людей с ограниченным зрением, отучаем их от этого штрафами.

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

- Какие конкретные "инъекции" от киевских пробок вы уже придумали внедрять в городе?

- Прежде всего это эвакуация авто, припаркованных в неположенных местах, и штрафы автомобилистам, которые останавливаются не там и не так. С этой недели мы начинаем перекрытие всех въездов в Киев для транзитного грузового транспорта в часы пик с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Делаем это на основании решения Киеврады от 2013 года. Ведь фура, которая выезжает на улицы, создает в пять раз больше проблем, чем обычные автомобили. И что важно – близятся зимние пробки и снегопады. Поэтому готовимся. Как говорится: готовь сани летом, а пробки разгружаем с ноября.

Кстати, вы знали, что Южный мост – это единственная автотранспортная артерия, которая соединяет правобережную и левобережную Украину, и следующий ближайший транзитный мост находится в Черкассах? Это 300 километров от столицы. Туда водители фур не хотят ехать, а едут почему-то именно через Киев. Из-за транзитного транспорта киевляне стоят в пробках. Так быть не должно! Наша задача – делать в первую очередь хорошо киевлянам. Запрет на въезд в город в указанное время будет действовать на всех направлениях. В тестовом режиме начнем с Житомирского, Одесского и Бориспольского. Всех заранее предупреждаем, тестируем, смотрим, что получается. Перевозчикам разъясним популярно, что Киев не резиновый.

Запрет будет касаться грузового транспорта весом от 4,5 т и выше, всех остальных будем пропускать. В целом, в Киев въезжает по определенным направлениям в часы пик до 100 тысяч автомобилей в час. Это: Ирпень, Буча, Ворзель, Борисполь, Бровары. Все едут в Киев! Да, это якорь, да, это центр и место работы, учебы для 4-5 миллионов человек. И естественно, что чем быстрее и чем жестче мы начнем регулировать городской трафик, тем лучше будет тем людям, которые тут живут. В приоритете у нас остаются: общественный транспорт, пешеходы, велосипедисты и только потом частный транспорт.

Если мы видим, что нагрузка на въездах в город не падает, а идет, например, сильный снегопад, то будем закрывать въезды в город с 6 утра до 9 вечера для всего грузового транзитного транспорта.

- На Петропавловской Борщаговке пробки начинаются с самого утра. С чем это связанно и когда закончится этот кошмар?

- Так случилось, что у нас одновременно совпали ремонты на Окружной, Борщаговском и Шулявском путепроводе. Да, нам пришлось ограничить движение транспорта, поэтому еще определенное время будут небольшие проблемы. Но 1 ноября открыли отремонтированный участок на Окружной, заканчиваем мост на Борщаговке. Проблема в том, что трафиком в городе до этого никто не занимался. Точнее, кое-как пытались, но системно это, увы, не получалось. А мы работаем только две недели, стараемся. Поверьте, будет лучше!

На сегодняшний день патрульной полицией Киева четко контролируются в городе все полосы для общественного транспорта. Оштрафовано более 4 тысяч автомобилистов-нарушителей на сумму более 2,5 миллионов гривен. И общественные полосы – заработали. Теперь, если вы пользуетесь автобусом или маршруткой, то вы приедете в нужное место быстрее, чем на частном автомобиле.

Реклама

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

- Городские светофоры будут как-то модернизироваться? Они не всегда помогают, а иногда даже вредят, когда их вовремя не выключают или включают. Их работу планируется как-то усовершенствовать?

- У нас есть 66% светофоров, которые входят в единую транспортную систему, а еще 34% – 300-400 светофоров, которые нужно внедрить в систему, чтобы работали в автоматическим режиме. А после этого надо будет нарабатывать систему управления ими. Мы пока начнем ими управлять своими силами, а если увидим, что есть потребность использовать опыт других городов, то будем привлекать специалистов.

Главная задача: нам необходимо регулировать транспортные потоки, чтобы средняя скорость движения по улицам составляла 30-45 километров в час, а она сегодня составляет – 25-27 км/ч. И вот, как только мы ее увеличим, все наладится. Хотя, если честно, мы пока сами не понимаем единицу измерений пробок. Нет, ну есть там какие-то баллы, но из чего они состоят, никому не понятно, разбираемся. И после этого сможем ежедневно, например, два раза в день показывать киевлянам, что происходит на дорогах с помощью разных приложений, в том числе и служб такси. Они будут делиться с нами информацией, и мы сможем влиять на пробки в городе.

- Вы вспомнили о Шулявском путепроводе. У Киева сейчас хотят изъять из городского бюджета почти 4 миллиарда гривен. Не остановит ли это строительство моста и других объектов по городу?

- Строительство Шулявского путепровода это точно не остановит. Также не грозит это Подольско-Воскресенскому мосту. А вот другие инфраструктурные объекты, которые запланированы на следующий год, скорее всего могут от этого пострадать… У Киева забирают в пользу государства и так больше на 20%, чем у других городов, а тут еще пытаются "одолжить" почти 4 миллиарда. Это может существенно повлиять на жизнедеятельность киевлян. Сейчас мы ведем системные переговоры с Кабмином и парламентом, чтобы этого не произошло. Поясняем, что Киев – это не дойная корова. Аргументируем, что лучше эти деньги тратить на киевлян, делать это понятно и прозрачно. Тем более, у города прозрачный бюджет и посмотреть его может каждый житель на сайте КГГА. Кстати, мы добьемся такой же прозрачности с вводом е-билета и на городском транспорте.

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

- Решился ли вопрос сноса корпуса завода "Большевик", чтобы построить на Шулявке транспортную развязку?

- Он решен. Есть уже деньги на демонтаж корпуса завода. В ближайшие два месяца вы увидите, как его будут разбирать, а к Новому году, по нашим планам, я надеюсь, мы уже покажем, что по Шулявскому путепроводу можно проехать. Думаю, это будет поначалу в тестовом режиме. А развязки и съезды с моста будут доделаны позже.

- Лет 5-6 назад в Киеве активно обсуждалось на уровне КГГА строительство подземных тоннелей, даже суммы приблизительные назывались. Они могут стать реальностью или это вопрос по-прежнему из области фантастики?

- Мы общаемся с представителями Всемирного банка и транспортными экспертами по поводу различных транспортных моделей для развития Киева на ближайшие 10-20 лет. Наработок много. Я знаю историю про тоннели, и также знаю, что это очень дорогое удовольствие. Я – за максимально эффективное использование бюджетных средств и получение комфортных условий для киевлян. Все эти предложения нужно изучить и выбрать самый оптимальный вариант для реализации.

Например, мы могли строить Шулявский мост старым дедовским способом с обыкновенными кранами. Это было бы долго – 3-5 лет, разбирая его, собирая... Но мы привлекли голландскую компанию, которая надвинула огромный мост в течение всего одной недели, и только на одну ночь перекрыв при этом проспект Победы. Люди даже не успели ощутить неудобства! Да, это оказалось дороже по деньгам, но мы не перекрывали проспект Победы на два года или больше, чем уберегли нервы и здоровье киевлян, сделав все максимально быстро и качественно. Так же и в истории с тоннелями – если это будет очень дорого, но эффективно для горожан, то нужно начинать строить эти крупные инфраструктурные объекты.

Реклама

- Когда с улиц города начнут активно убирать автомобили нарушителей при помощи эвакуаторов? И хватает ли их для города?

- С улиц Киева убирают 50 автомобилей нарушителей в сутки. По моим ощущениям, этот метод борьбы нужно увеличивать в десять раз. И тогда вы увидите, что в городе уменьшатся заторы на большинстве транспортных узлов. Нам сегодня не хватает эвакуаторов – ремонт, другие нужды. Мы заканчиваем процесс договорных условий с подрядными организациями, которых несколько. Каждая из них будет работать в определенной зоне города. И мы сможем эвакуировать гораздо больше авто нарушителей. Есть прекрасная поговорка: одного покарай – сотню исправишь. В этом и заключается наша задача – простыми точечными решениями наводить порядок на улицах города.

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

- Ранее в КГГА озвучивали идею сокращения в городе маршруток, дескать они создают в столице заторы и регулярно попадают в ДТП. Будете убирать маршрутки?

Скажу так – природа не терпит пустоты. Чтобы городу полностью отказаться от маршруток, то Киеву необходимо по скромным подсчетам более двух миллиардов долларов и уже завтра достать и положить! Мы понимаем, что у города есть другие приоритеты, и есть, на что тратить такие деньги. Поэтому намерены взаимодействовать с частными маршрутными перевозчиками. Они на сегодняшний день вывозят половину людей с Троещины. Это очень важно, и они нам очень помогают. Киевляне в целом получают неплохой сервис за умеренную плату. Был бы плохой сервис – люди бы не пользовались маршрутками. Тут задача города – постепенно переходить на более безопасный, экологический, современный транспорт в партнерстве с частными компаниями. Выиграет и город, и перевозчик.

- Вы скучаете по ВДНХ, где ранее работали?

- Да, скучаю. Я не скрываю, что помогаю Выставочному центру, и буду делать все, чтобы его в тупую не застроили жилым комплексом, как сейчас, по моим ощущениям, планируют некоторые люди. Такому не бывать! На ВДНХ, как и планировалось, должен появиться современный инновационный центр, с центрами образования, центрами для занятий спортом, центрами для обучения детей, возможно спортивная арена, современный выставочный комплекс, офисные здания и гостиница. Но точно не жилищный комплекс классического для Киева образца. ВДНХ – один такой на всю страну, и его нужно развивать как инновационный центр. А мест, где можно построить очередной ЖК, в городе предостаточно.

- А решен ли вопрос строительства возле главного входа на ВДНХ подземного перехода, который свяжет его со станцией метро? Старый уже не вмещает людей во время больших концертов и массовых мероприятий.

- Да. Деньги выделены. Сейчас проект на финальной стадии разработки. Там оказалось не все так просто. Его вернули на доработку. Но я надеюсь, что в следующем году начнется его реализация. Работа ведется, но не все так быстро можно сделать. Было бы проще, если бы его включили в проект, когда строилась эта ветка метро. Но кто-то решил сэкономить, теперь нам приходится решать эти проблемы…

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

- Доделать нужно и Почтовую площадь, которую закатали в гранит, без деревьев и газонов. Она, кстати, еще не введена в эксплуатацию официально. Археологи обнаружили под площадью, где планировали построить ТРЦ, целую улицу времен Киевской Руси. Вы интересовались судьбой этих раскопок, там планировали открыть уникальный музей?

- Под Почтовой площадью, кстати, еще планировался и паркинг. Думаю, нужно теперь пересмотреть всю ее концепцию, в том числе, вопрос озеленения. Я бы на месте города и активистов, которые ратуют за создание музея под Почтовой площадью, придумал бы гибридную модель для этого уникального места. Тут необходим паркинг, ведь сотни людей приезжают сюда гулять, а парковаться просто негде. И, естественно, что мы их будем штрафовать за нарушение правил парковки. Поэтому важно этот паркинг достроить и уникальный музей открыть. Кстати, я видел такие решения в европейских городах, где хранятся объекты, имеющие историческую ценность. Ведь пройдет две тысячи лет и что мы оставим потомкам? Люди найдут останки недостроенной Почтовой площади и подумают: что же мы были за киевляне такие, что не смогли достроить паркинг и сохранить уникальные находки? Поэтому к этому вопросу нужно подходить с умом.

- Что с метро на Виноградарь? Две станции построят вовремя в 2021 году?

- Метро на Виноградарь строится. Все идет по утвержденному плану. Выполняются подготовительные работы, чтобы для прокладки тоннелей запустить под землю щит. Решаются вопросы по смежным коммуникациям, в частности, электричеству, доставке его непосредственно на стройку. Город делает все, чтобы вовремя возвести эти две станции. Но по ним могут возникнуть проблемы из-за того, что Кабмин хочет "одолжить" у города почти четыре миллиарда гривен. Посмотрим, как будет с финансированием в следующем году.

Продолжение интервью с Максимом Бахматовым читайте в субботу, 9 ноября, на сайте "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама