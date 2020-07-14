Рост цен на электроэнергию: подорожает ли проезд на трамвае и фуникулере в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко уверяет, что повышать стоимость проезда не будут

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал не повышать стоимость проезда в городском электротранспорте из-за увеличения с 1 августа тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Об этом городской глава сообщил на брифинге 13 июля.

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"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – сказал Кличко.

Напомним, что с 1 июля на всем общественном столичном транспорте должен был официально заработать единый электронный билет. В преддверии очередного запуска столичные власти заявили, что льготникам, которые не зарегистрированы в столице, придется платить за проезд. Позднее запуск е-билета снова решили перенести, а льготникам разрешили бесплатно ездить на транспорте до конца года.

Также Кличко уволил главу КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Виталия Козубского. Отметим, что ГИВЦ является оператором системы е-билета.

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