Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Рост цен на электроэнергию: подорожает ли проезд на трамвае и фуникулере в Киеве

14 июля, 03:01

Наталья Руда Наталья Руда

Мэр столицы Виталий Кличко уверяет, что повышать стоимость проезда не будут

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал не повышать стоимость проезда в городском электротранспорте из-за увеличения с 1 августа тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Об этом городской глава сообщил на брифинге 13 июля.

Реклама

"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – сказал Кличко.

Напомним, что с 1 июля на всем общественном столичном транспорте должен был официально заработать единый электронный билет. В преддверии очередного запуска столичные власти заявили, что льготникам, которые не зарегистрированы в столице, придется платить за проезд. Позднее запуск е-билета снова решили перенести, а льготникам разрешили бесплатно ездить на транспорте до конца года.

Также Кличко уволил главу КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Виталия Козубского. Отметим, что ГИВЦ является оператором системы е-билета.

В тренде
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы

Смотрите в сюжете, как столичные транспортники выходили из карантина в мае:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев подорожание электроэнергия проезд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
Вокруг Подольского моста в Киеве вспыхнул новый скандал: из бюджета пытались украсть 80 млн гривен
Вокруг Подольского моста в Киеве вспыхнул новый скандал: из бюджета пытались украсть 80 млн гривенТранспорт
Хулигана усмиряли не копы, а пассажиры: в столичном метро произошла драка
Хулигана усмиряли не копы, а пассажиры: в столичном метро произошла дракаПроисшествия
Билеты вместо жетонов: пассажиры засыпали метро мусором (фото)
Билеты вместо жетонов: пассажиры засыпали метро мусором (фото)Транспорт
В Киеве водителю пришло
В Киеве водителю пришло "письмо счастья" за чужое нарушение: что делать в таких случаяхТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять