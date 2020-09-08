Сбой в киевском метро: стала известна причина

По словам пассажиров, проблемы возникли на четырех станциях

В Киевском метрополитене дали комментарий по поводу сбоя в работе системы оплаты проезда, который привел к возникновению огромных очередей.

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Как сообщили пассажиры в социальных сетях, проблемы возникли на станциях "Минская", "Вокзальная", "Черниговская" и "Лесная".

"Люди не могли оплатить поезд ни банковской карточкой, ни е-билетом. В кассах даже не продавали бумажных билетов с QR-кодами", – рассказала нам пассажирка метро.

Видео: Telegram-канал KievMap

В свою очередь, сотрудники метрополитена сообщили сайту "Сегодня", что проблемы могли возникнуть из-за простой перезагрузки системы.

"На станции метро "Политехнический институт" все работает. Что же касается проблем на других станциях, то они не связаны с работой системы оплаты проезда. На "Вокзальной", "Черниговской", "Лесной", "Героев Днепра" наблюдается традиционный осенний наплыв пассажиров. Начался учебный год и люди приезжают в город на работу", – заявили работники метро.

Видео: Telegram-канал KievMap

Также в метрополитене добавили, что проблемы на станции "Минская" могли произойти из-за перезагрузки системы и "людям пришлось определенное время подождать, когда все заработает".

Напомним, ранее в Киевском метрополитене объяснили причину гигантской очереди к станции метро "Вокзальная". Оказалось, что огромная очередь возникла из-за того, что люди начали активно пользоваться пригородными электричками и массово приезжать в Киев на работу и учебу.

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Отметим, что в столичном метро уже не действуют жетоны, и пассажирам необходимо пользоваться е-билетом.

Также смотрите, как запускали столичное метро после жесткого карантина:

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