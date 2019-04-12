Снос Шулявского моста в Киеве: ряд троллейбусов изменят движение (схема)

На неделю будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве с 13 и ориентировочно до 20 апреля будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

На это время будет организован временный троллейбусный маршрут № 5А: ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Данила Щербакивского – ул. Маршала Гречко – ул. Сырецкая; в обратном направлении – ул. Сырецкая – ул. Маршала Гречко – ул. Данила Щербакивского – просп. Победы – ул. Академика Палладина – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская.

Также временно введут автобусный маршрут № 5тр: просп. Победы – б-р Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"; в обратном направлении: ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко.

При этом пассажиры автобусов маршрута № 5тр имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.

Кроме того, внесены временные изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов №№ 92н, 93Н, 94н, а именно:

маршрут № 92Н: ул. Свободы – ул. В. Порика – ул. Правды – ул. Маршала Гречко – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский – ул. И. Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Ползунова – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский; в обратном направлении: ул. Народного Ополчения – международный аэропорт "Киев" (Жуляны);

маршрут № 93Н: ул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – ул. Академика Палладина – прост. Победы – ул. Д. Щербакивского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"; в обратном направлении: ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко;

маршрут № 94Н: ул. Леся Курбаса – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Д. Щербакивского – ул. Стеценко – ул. Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м "Площадь Льва Толстого"; в обратном направлении: ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко.

Напомним, также с 13 до 20 апреля частично ограничат движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем конструкций Шулявского путепровода.

Ранее мы подробно сообщали, как проходит снос конструкций путепровода и ремонтные работы, а также куда девается строительный мусор.

Также сообщалось, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

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