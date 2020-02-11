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Стройка Шулявского моста: в КГГА отказываются покупать цех завода за 700 миллионов гривен

11 февраля, 18:26

Здание сильно переоценили, считают власти столицы

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

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Фонд госимущества оценил стоимость цеха №5 бывшего завода "Большевик", снос которого необходим для строительства съездов с Шулявского моста, в 700 млн грн. Однако города не намерен платить такую цену, поскольку считает ее завышенной, сообщает КГГА.

"Выкуп цеха должен стать следующим шагом для продолжения работ по реконструкции Шулявского путепровода. Только после его сноса можно будет строить съезд и осуществить благоустройство территории. Сейчас город в процессе переговоров, ведь стоимость, которую определили за полуразвалившееся помещение, на мой взгляд, завышена. Такую оценку можно объяснить лишь как попытку таки дополучить прибыль от аренды имущества. В стоимости здания учтены суммы, на которые заключены на сегодняшний день арендные договоры с компаниями, продающими в помещении пятого цеха "секонд-хенд", – заявил замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, город ожидает еще одну оценку стоимости здания цеха, которую проведет сертифицированный эксперт.

"Сразу после этого мы сможем выкупить имущество, снести его и продолжить реконструкцию путепровода. Мы планируем "приобрести" это имущество в счет долга перед городом АО "Первый киевский машиностроительный завод", который возник в результате использования земли, которая является собственностью города, и сейчас составляет более 214 млн грн", – сообщил Николай Поворозник.

Он также напомнил, что в декабре 2019 года депутаты Киеврады поддержали проект решения о выкупе здания цеха, находящегося в частной собственности, в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана.

"Сейчас город полностью готов к продолжению работ по реконструкции на Шулявском путепроводе. После получения экспертной оценки стоимости здания цеха мы сможем начать процедуру его выкупа. Покупать же цех по стоимости, в которую оценил его Фонд госимущества, город точно не будет, потому что она – нереальная", – считает замглавы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "ставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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Киев выкуп КГГА шулявский путепровод шулявский мост Фонд госимущества Украины

Источник: Сегодня

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