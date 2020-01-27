"Такого еще не было": в Киеве сняли на видео, как пассажиры толкают трамвай

В Киеве пассажиры вручную толкали трамвай, чтобы освободить проезжую часть. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Так, пробка из трамваев образовалась на пересечении ул. Героев Днепра и ул. Зои Гайдай, и пассажиры решили убрать один трамвай с проезжей части, толкая его вручную. При этом мужчина, который снимает видео с толкающими трамвай людьми, отмечает, что "еще не видел, чтобы пихали трамвай".

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Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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