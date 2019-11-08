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В Киеве для борьбы с пробками создали специальную группу

8 ноября, 15:40

Александр Марущак

Как уточнил советник мэра Максим Бахматов, единица измерения пробок пока что не до конца ясна

Фото: DTP KIEV INFO

Фото: DTP KIEV INFO

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В Киеве для борьбы с пробками создали специальную группу Kyiv Traffic Group. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Мы создали специальную группу, которая называется Kyiv Traffic Group. В ее состав вошли представители разных структур и департаментов КГГА – КП "Киевпастранс", КП "Киевтранспарксервис", КК "Киевавтодор", КП "Центр организации дорожного движения", эксперты по трафику, активисты, велосипедисты и патрульная полиция Киева. За одним столом сидят люди, порядка 15 человек, которые управляют трафиком в городе: регулировкой движения, эвакуацией транспорта и наказанием водителей. У нас уже есть определенные успехи, но есть еще и куча работы… Вот все, что связано с этой кучей, и посмотрим с вами на улицах в центре", – рассказал Бахматов.

По его словам, "инъекциями" от киевских пробок является эвакуация авто, припаркованных в неположенных местах, и штрафы автомобилистам, которые останавливаются не там и не так, а также ограничение въезда в столицу для фур.

Также он уточнил, что в столице 66% светофоров входят в единую транспортную систему, а еще 34% – 300-400 светофоров, которые нужно внедрить в систему, чтобы работали в автоматическим режиме. После этого необходимо будет нарабатывать систему управления ими. При этом Бахматов добавил, что пока что власти не понимают единицу измерений пробок.

"Главная задача: нам необходимо регулировать транспортные потоки, чтобы средняя скорость движения по улицам составляла 30-45 километров в час, а она сегодня составляет – 25-27 км/ч. И вот, как только мы ее увеличим, все наладится. Хотя, если честно, мы пока сами не понимаем единицу измерений пробок. Нет, ну есть там какие-то баллы, но из чего они состоят, никому не понятно, разбираемся. И после этого сможем ежедневно, например два раза в день показывать киевлянам, что происходит на дорогах, с помощью разных приложений, в том числе и служб такси. Они будут делиться с нами информацией, и мы сможем влиять на пробки в городе", – резюмировал советник мэра.

Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Отметим, что по будням в столице наблюдаются серьезные пробки, что связано не только с большим потоком транспорта, но и с ремонтами на важных транспортных артериях.

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Киев пробки заторы

Источник: Сегодня

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