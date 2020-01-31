В Киеве ищут желающих бесплатно поездить с е-билетом

Сто киевлян будут бесплатно кататься в транспорте по Kyiv Smart Card и рассказывать о его преимуществах

/ Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

В Киеве ищут желающих бесплатно протестировать работу единого электронного билета (Kyiv Smart Card) и рассказать об этом. Об этом сообщается на странице Kyiv Smart City в Facebook.

"Нам нужны 100 активных жителей столицы, которые на собственном опыте расскажут о том, как работает электронный билет в городе. Желающие киевляне в течение месяца смогут лично проверить работу билета и почувствовать все его преимущества. Мы ищем неравнодушных людей, которые готовы творить smart-столицу вместе с нами", - говорится в сообщении.

Те, кто войдет в тест-группу, должны будут:

Реклама

- в течение месяца пользоваться электронным билетом во всех видах общественного транспорта. Для этого бесплатно выдается Kyiv Smart Card с поездками.

- во время тестирования каждый участник создаст месячный блог в Facebook под хэштегом #ятестуюеквиток. Главная задача – рассказывать в публикациях о том, как проходит тестирование билета, об уровне его удобства, преимущества, качества и тому подобное.

На странице Kyiv Smart City в Facebook можно найти ссылку на форму, которую необходимо заполнить для участия.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в столице изменится система работы проездных. Также изменится и их цена.

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама