Вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T10:32:00+03:00 Транспорт Вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше + 28 °C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Время ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

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Напомним, что до конца месяца в Киеве сохранится высокий уровень (4-го класса) пожарной опасности.

Как сообщалось ранее, аномальная жары, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам. При этом в Финляндии 28 июля на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности.

Мы также писали, что масштабные пожары также возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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