Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Рекордный зной в Европе привел к масштабным пожарам

26 июля, 10:17

В операции по тушению огня были задействованы 524 пожарных

Фото: AFP

Из-за рекордной жары, которая накрыла Европу, начали возникать возгорания. Сильные пожары, возникшие в четверг в департаменте Эр (север Франции), уничтожили около 1,5 тысячи гектаров растительности. Об этом сообщила в пятницу пожарно-спасательная служба региона.

По ее сведениям, огнем были охвачены сельскохозяйственные земли, а также лесополоса. В операции по тушению огня были задействованы 524 пожарных. Префект Эра был вынужден обратиться к властям соседних департаментов с просьбой направить подкрепление к месту ЧП.

Всего пожарные службы насчитали более 20 очагов возгорания. В настоящее время продвижение огня остановлено, часть очагов потушены. 23 пожарных пострадали в ходе операции по тушению огня - некоторые из них получили ожоги, другие отравились угарным газом.

В четверг национальная метеорологическая служба Meteo France сохранила максимальный (красный) уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за жары. В отношении еще 60 департаментов действует оранжевый уровень метеотревоги.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, Европа, возгорание, жара

Вы сейчас просматриваете новость " Рекордный зной в Европе привел к масштабным пожарам". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адская жара в Европе: четыре страны побили температурные рекорды

Сегодня, 09:44

Великобритания ожидала перебить рекорд в 39 градусов, но в конце концов температура поднялась до 38,1 градуса

В Великобритании температура воздуха побила все рекорды

Сегодня, 01:25

В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса

Почему желтеют листья у чеснока

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как понять, что в организме не хватает магния

Водная диета: худей быстро и дешево

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Ученые разгадали загадку окраса тигров

Очередной глобальный кризис на подходе — обозреватель

Ученые изобрели эластичный клей. Он заживляет раны за минуту

"Кулак ярости": классика восточных единоборств 

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

10 пород кошек с самым трудным характером

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь