Рекордный зной в Европе привел к масштабным пожарам

В операции по тушению огня были задействованы 524 пожарных

Фото: AFP

Из-за рекордной жары, которая накрыла Европу, начали возникать возгорания. Сильные пожары, возникшие в четверг в департаменте Эр (север Франции), уничтожили около 1,5 тысячи гектаров растительности. Об этом сообщила в пятницу пожарно-спасательная служба региона.

По ее сведениям, огнем были охвачены сельскохозяйственные земли, а также лесополоса. В операции по тушению огня были задействованы 524 пожарных. Префект Эра был вынужден обратиться к властям соседних департаментов с просьбой направить подкрепление к месту ЧП.

Всего пожарные службы насчитали более 20 очагов возгорания. В настоящее время продвижение огня остановлено, часть очагов потушены. 23 пожарных пострадали в ходе операции по тушению огня - некоторые из них получили ожоги, другие отравились угарным газом.

В четверг национальная метеорологическая служба Meteo France сохранила максимальный (красный) уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за жары. В отношении еще 60 департаментов действует оранжевый уровень метеотревоги.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рекордный зной в Европе привел к масштабным пожарам". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"