В Киеве на месяц ограничат проезд на проспекте Бандеры

Проблемы с движением транспорта будут до 31 мая

В Киеве с 23:00 24 апреля до 31 мая частично ограничат движение транспорта на проспекте Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Дорожники уточнили, что на проспекте идет капитальные ремонт, которым предусмотрены работы в зоне путепровода на пересечении с проспектом Героев Сталинграда.

Во время работ будет организован проезд по двум полосам движения в каждом направлении.

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Также с 8:00 до 18:00 25 апреля частично ограничат движение на улице Гончара. Там обновляют покрытие на участке между площадью Победы и улицей Гоголевской.

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Ранее сообщалось, как проходит строительство Подольско-Воскресенского моста и когда начнется асфальтирование проезжей части, а также как ремонтируют Борщаговский путепровод. Также мы писали, что на Подольском мосту из-за сильного ветра рухнули строительные конструкции.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов, и проверить их состояние.

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