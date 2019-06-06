В Киеве на несколько дней частично перекроют мост на Троещину

Водителей призвали с пониманием отнестись к неудобствам

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве на несколько дней ограничат проезд на мосту на Троещину. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 14:00 6 июня до 6:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна", – говорится в сообщении.

Водителей призвали с пониманием отнестись к неудобствам.

Напомним, что с 6 по 16 июня будут внесены изменения в движение троллейбусов маршрута №7 из-за ремонта проезжей части на ул. Чернобыльской.

Ранее киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмутились затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". А в маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Также мы писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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