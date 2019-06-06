Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве на несколько дней частично перекроют мост на Троещину

6 июня, 11:05

Водителей призвали с пониманием отнестись к неудобствам

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве на несколько дней ограничат проезд на мосту на Троещину. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 14:00 6 июня до 6:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна", – говорится в сообщении.

Водителей призвали с пониманием отнестись к неудобствам.

Напомним, что с 6 по 16 июня будут внесены изменения в движение троллейбусов маршрута №7 из-за ремонта проезжей части на ул. Чернобыльской. 

Ранее киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмутились затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". А в маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Также мы писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ремонт, мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на несколько дней частично перекроют мост на Троещину". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калуше ребенок упал с моста вместе с перилами

Вчера, 12:34

У девочки сотрясение мозга. В "Калушавтодоре" отмалчиваются

Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ

4 июня, 18:57

Также президент Украины заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской

В Киеве на "стеклянном мосту" разбилась еще одна секция: опубликованы фото

1 июня, 11:55

Киевляне отодвинули ограду, преграждавшую вход на площадку

В Ивано-Франковской области из-за разрушенного моста медики не успели спасти женщину

1 июня, 08:00

Медики доехали только до переправы и ждали, пока женщину на носилках принесут односельчане

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

5 самых главных мужских мифов о женщинах

Трагедия в Шереметьево: появилась полная расшифровка переговоров

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

​Эти продукты «забирают» молодость

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь