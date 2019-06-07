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В Киеве на весь день перекроют центр: названа причина

7 июня, 14:53

На Крещатике будут проводить мероприятия ко Дню медицинского работника

Фото: Виталий Лазебник

В Киеве на весь день перекроют движение транспорта по улице Крещатик в субботу, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба КП "Центр организации дорожного движения".

"Для обеспечения проведения массового мероприятия ко Дню медицинского работника "Медики – за здоровый образ жизни!" улица Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской будет перекрыта с 05:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Отметим, что также до 6:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Ранее киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмутились затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". А в маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


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Тег Киев, дороги, Крещатик

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