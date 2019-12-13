В Киеве на выходных не будет ходить скоростной трамвай

Также будут закрыты станции «Политехническая» и "Полевая"

/ Фото: Сергей Ревера

В Киеве на выходных, 14 и 15 декабря, будет приостановлено движение трамваев №1 в связи с реконструцией линии от станции "Улица генерала Потапова" до станции "Улица Зодчих". Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Будет курсировать автобус №2Т от Михайловской Борщаговки до ст. "Ромена Роллана" и трамвай №3 от ст. "Ромена Роллана" до ст. "Старовокзальная".

Также 14 декабря ст. "Политехническая" скоростного трамвая будет закрыта на вход/выход для пассажиров, а 15 декабря ст. "Полевая" будет закрыта на вход/выход для пассажиров.

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Напомним, жители Борщаговки испытывают проблемы с транспортом уже несколько месяцев. Так, с весны продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода и ремонтируется Борщаговский мост.

Кроме того, Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра.

Также сообщалось, что трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево.

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