В Киеве обещают побороть пробки в центре уже в следующем году

Все это – благодаря новым дорогам, стоянкам и парковкам

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Столицу хотят разгрузить от пробок уже в следующем году. Все это – благодаря стоянкам на въезде в город, парк-хаусам в центральных районах, новым мостам и дорогам.

Узнать, сколько средств тратят на ремонт дорог, сможет любой желающий. И не только в Киеве, но и во всех регионах. Как проверить, когда обновят дороги в той или иной области Украины и во сколько обходится километр полотна, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Пробки на въездах в столицу – ежедневная картина. Изменить это мэрия планирует со следующего года. Построить парковки у конечных остановок маршруток и станций метро. Пересаживаться на общественный транспорт автомобилистов будут поощрять ценой паркоместа. Она будет ниже, чем в центре.

"Тарифная политика по стоимости как раз сейчас формируется. Берутся в качестве примера известные столицы Европы, где этот принцип уже давно работает. Сегодня в центр ведущих столиц Европы нельзя просто так заехать, нельзя припарковаться бесплатно", – говорит генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

В центральных и спальных районах столицы будут открывать парк-хаусы. То есть – многоэтажные подземные и наземные парковки, которые также должны разгрузить основные магистрали Киева. Активно будут ремонтироваться дороги. За год планируют обновить не менее 200 км покрытия.

"Ключевое требование – качество ремонта дорог. Чтобы не было таких шуток, что снег сошел весной вместе с асфальтом", – говорит мэр Киева Виталий Кличко.

Прежде всего продолжат ремонтировать Большую Кольцевую, чтобы по Киеву меньше ездил транзитный транспорт. Достроят и мосты. Подольско-Воскресенский должны сдать до конца 2020 года. А уже в этом году планируют открыть движение по Шулявскому путепроводу. Хочет мэрия восстановить и другие мосты.

"Я сделал проверку после Шулявского моста – 75 мостов находится в предаварийном состоянии, три – в аварийном. Это большие средства. Можете себе представить, что около миллиарда гривен стоит Шулявский мост. Мост Патона в аварийном состоянии, мост Метро – в аварийном состоянии", – рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.

Узнать, как ремонтируют пути и мосты и сколько средств на это тратят, сможет любой желающий.

На специальном портале "Прозрачная инфраструктура". Здесь есть информация не только о киевских дорогах.

"На портале можно посмотреть в деталях информацию о всех объектах дорожного строительства, начиная от того, кто проектную документацию разрабатывал – организация, какова стоимость ремонта, какова стоимость инженерно-технического надзора, какова цена за километр", – говорит заместитель министра инфраструктуры Украины Наталья Форсюк.

Пока на портале – данные о дорогах государственного значения и некоторые местные.

"Мы как раз со следующего года начинаем проект для городов. Киев – первый город, который присоединился. В течение этого года мы присоединили еще три – Львов, Черновцы и вчера мы подписали меморандум с городом Хмельницким", – рассказывает исполнительный директор ОО "Инициатива прозрачности инфраструктуры" Святослав Абрамов.

Сегодня можно узнать все о строительстве дорог местного значения в 11 областях. В следующем году такую информацию планируют получать и от остальных регионов.

Напомним, коммунальщик с подрядчиком разворовали на ремонте дорог в Соломенском районе столицы полмиллиона гривен.

Ранее в Киеве КрАЗ, груженый песком, застрял в яме на проспекте Правды.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

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