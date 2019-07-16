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В Киеве общественный транспорт будет работать дольше из-за UPark Festival

16 июля, 16:40

На час дольше будут работать автобусы №№ 21, 101 и троллейбусы №№ 30, 30К, 31

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в ночь на 17, 18, 19 июля работу автобусов №№ 21, 101 и троллейбусов №№ 30, 30К, 31 будут продлевать на час в связи с проведением музыкального фестиваля UPark Festival. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Фестиваль продлится с 16 по 18 июля на территории Sky Family Park по адресу: ул. Шухевича, 2.

Ранее в Киеве троллейбус 45-го маршрута, который курсирует между станциями метро "Васильковская" и "ВДНХ", сломался прямо на выезде из депо, заблокировав проезд по улице Максимовича. Пассажиры и водители в итоге толкали транспортное средство обратно в депо, чтобы освободить дорогу.

Также житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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Тег транспорт, Киев, фестиваль

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