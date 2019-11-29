В Киеве ограничат движение на Набережном шоссе

В ночь на 30 ноября будут проводиться противоаварийные работы под пролетом Паркового моста

Фото: Киевавтодор

В Киеве в связи с проведением противоаварийных работ под пролетом Паркового моста на Набережном шоссе ограничат движение с 22:00 29 ноября до 5:00 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Под пролетом Паркового пешеходного моста на Труханов остров будут выполнять противоаварийные работы. Работы проведут в ночь на субботу, чтобы меньше влиять на трафик. Будет частичное ограничение движения непосредственно под самым мостом", – говорится в сообщении.

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Напомним, в начале августа произошел обвал конструкций Паркового пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом. В Киевской городской государственной администрации после ЧП заявили, что мост безопасен для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов.

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

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