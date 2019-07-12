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В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры

12 июля, 11:31

На проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение

В Киеве с вечера 14 июля ограничат движение на участке проспекта Бандеры в связи с началом капремонта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Во время работ на магистрали заменят песчано-щебневую подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров, а еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение", – говорится в сообщении.

Работы начнутся на участке между просп. Героев Сталинграда и ул. Богатырской (в направлении станции метро "Почайна"). Поэтому, с 23:00 14 июля движение в обоих направлениях будет организовано по четной стороне проспекта.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 12 июля в Киеве начали ремонт транспортного узла вблизи станции метро "Днепр". А именно эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). В связи с ремонтом проезд транспорта будет частично ограничен.

Ранее сообщалось, что в Киеве на аварийном путепроводе на Борщаговке до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе ремонта (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег транспорт, Киев, ремонт

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