В Киеве ограничат движение по путепроводу на Одесской площади

Ограничения будут действовать с 7 по 10 июня

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на несколько дней ограничат движение транспорта на путепроводе на Одесской площади. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами на путепроводе на Одесской площади в правой полосе движения в направлении с ул. Академика Заболотного до Кольцевой дороги будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Отметим, что также до 6:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Ранее киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмутились затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". А в маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Также мы писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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