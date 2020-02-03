В Киеве откроют новый сервис для возвращения эвакуированных машин

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В Киеве решили упростить процедуру получения эвакуированного авто со штрафплощадки. В столице появилось второе "единое окно", где реализована полноценная система выдачи всех трех квитанций, которые выдает инспектор по парковке. Сервис доступен по адресу: ул. Народного ополчения, 9, в здании Управления патрульной полиции Киева, сообщили в КГГА.

В едином окне будут выдавать квитанции:

на оплату перевозки автомобиля эвакуатором на штрафплощадку

на оплату сохранность автомобиля на штрафплощадке (после проверки информации со стороны ГУНП в Киеве)

на оплату штрафа

Отметим, что ранее все три квитанции можно было получить только в помещении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по адресу: ул. Владимирская, 15.

"В ближайшие две недели планируем открыть в Киеве еще пять точек на территории центров предоставления административных услуг. Там будут находиться наши инспекторы по парковке, организована электронная очередь, оснащены залы ожидания. Таким образом, мест, где можно будет осуществить оплату за нарушение правил стоянки авто, станет семь", – отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры – начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

В КГГА говорят, что количество автомобилей в столице, которые эвакуируются, растет каждый день, поэтому в городе также рассматривают возможность перевести процедуры возвращение машины со штрафплощадки в электронный формат.

Отметим, что вернуть машину, которую эвакуировали из-за нарушений правил парковки, не так-то и легко: водители жалуются на то, что для получения реквизитов на оплату штрафа, приходится проводить в очередях по несколько часов.

Ранее мы писали, что в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города. Эвакуатору из городского центра, учитывая существующий жесткий трафик и пробки, нужно потратить не меньше полутора часов, чтобы отвезти туда автомобиль. При этом тратится большое количество топлива.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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