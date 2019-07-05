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В Киеве перекроют участок улицы Петлюры

5 июля, 14:21

На проезжей части будут укладывать верхний слой дорожного полотна

В Киеве с 22:00 8 июля до 6:00 9 июля будет перекрыто движение на улице Петлюры – участке между ул. Жилянской и ул. Саксаганского. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"В это время с изменениями также будут курсировать маршруты общественного транспорта. В ночь на 9 июля будут укладывать верхний слой дорожного полотна", – говорится в сообщении.

Также в "Киевавтодоре" уточнили, что дорожники завершают подготовку основы дороги на улице Петлюры к асфальтированию. Специалисты выровняли бордюры, люки смотровых колодцев, отремонтировали нижний слой покрытия. Площадь асфальтирования – около 2200 кв. м. Для верхнего слоя используют крепкий полимерасфальтобетон.

Ранее в столице начался капремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"). Тут до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег Киев, дорога, ремонт

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Сегодня

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