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В Киеве после звонка о минировании не нашли взрывоопасных предметов в метро

6 декабря, 00:02

Станция "Дарница" проверена

/ Фото: Oleg Totskiy

В Киеве завершилась проверка на станции метро "Дарница", сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Станция "Дарница" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", – сказано в сообщении.

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Ранее в Киеве "заминировали" метро: несколько станций были закрыты для пассажиров.

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Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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метро минирование сообщение о минировании Дарница станция метро

Источник: Интерфакс-Украина

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