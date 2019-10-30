В Киеве появились талоны для парковки на ноябрь: где купить и как выглядят

Фото: Киевтранспарксервис

В продажу поступили парковочные талоны на ноябрь, сообщили в КП "Киевтранспарксервис".

В частности, приобрести парковочные талоны можно:

в киосках в городе (parkservis.kiev.ua/services/pay/talony-fiksovanoyi-vartosti)

онлайн с бесплатной доставкой через сервис ГИВЦ (gioc.kiev.ua/cabinet/instant-payments/parkservice)

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone (portmone.com.ua/r3/oplatit-communalnye-uslugi-kp-kyivtransparkservis;

непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис" – телефон для справок (044) 383-20-37.

Стоимость талона на первую зону – 630 грн, он работает во всех трех зонах парковки в городе. Цена талона дла второй зоны – 441 грн, он также разрешает парковаться в третьей зоне. Талон для третьей зоны – самый недорогой, 315 грн, но позволяет оставлять авто на парковках исключительно этой зоны. Квартальный талон на все три зоны обойдется в 1465 грн.

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Как напомнили водителям в предприятии, инспекция по парковке работает в полном объеме и ежедневно проверяет оплату за пользование парковочными площадками. Поэтому следует заполнить поле "номер автомобиля" в соответствующем талоне и положить его внутри машины на видном месте – например, под лобовое стекло.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что за неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Машины за нарушение ПДД убирали сотрудники Центра организации дорожного движения в сотрудничестве с полицией и патрульными. Больше всего нарушений связано с парковкой: 44 автомобиля увезли на штрафлощадки за то, что они были оставлены в неположенных для этого местах.

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Ранее 18 октября на улице Антоновича заметили несколько коммунальных эвакуаторов. Отметим, что на этой улице автомобилисты регулярно нарушают правила парковки, оставляя свои машины на тротуарах, а порой – и на первой полосе, которая предусмотрена для городских автобусов и троллейбусов.

На многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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