В Киеве появятся новые троллейбусные линии

В Киеве в планах развития города предусмотрено значительное расширение троллейбусной сети. По данным "Института Генерального плана города Киева", это предусматривает новый Генплан столицы.

Так, троллейбусная сеть дополнится новыми линиями:

на правом берегу – улицы Генерала Наумова, Академика Булаховского, Подлесная;

на левом берегу – Русановская и Днепровская набережные, улицы Окипной, Сверстюка, Митрополита Шептицкого, Березниковская, проспект Тычины.

Также предусмотрена реконструкция и восстановление существующей производственной базы троллейбусов – 4 электродепо.

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Расширение ждет и автобусную сеть. Это произойдет в районах новой застройки и по перспективной магистральной сети. В частности, на магистральной сети обустроят отдельные полосы для движения автобусов, а в районах Совки и Позняки планируют строительство двух новых автобусных парков.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил до 2023 года построить трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции столичного метрополитена "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Шевченковском и Печерском районах. Речь идет о продлении линии скоростного трамвая до центра.

Отметим, что до 2001 года трамвай ходил в центре, однако в районе Дворца спорта и Лыбедской площади демонтировали трамвайные линии, поэтому были закрыты несколько трамвайных маршрутов. В частности, которые следовали по улице Саксаганского, Эспланадной, Малевича, Боженко.

Ранее сообщалось, что в Киеве в 2020 году будет проведена оптимизация трамвайного движения Днепровского и Дарницкого районов. Как еще планируют обновить транспорт столицы – смотрите в сюжете "Сегодня":

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