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В Киеве Прорезную перекроют до средины июня

2 июня, 11:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Движение ограничат из-за ремонта дороги

В Киеве из-за текущего ремонта до 16 июня ограничат движение по улице Прорезной, сообщили в "Киевавтодоре".

Дорожники работают на участке между домами № 10 и № 14 (квартал между улицами Паторжинского и Пушкинской/ Гринченко).

Работы планируется завершить до 16 июня. Коммунальная корпорация прощения за неудобства.

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Напомним, не так давно ремонт столичных дорог стал причиной повышения уровня загрязненности воздуха.

Кстати, в Украине, где в этом году планируется активное строительство магистралей, парламент отменил необходимость получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Всего в 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения по всей стране. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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ремонт квартал киевавтодор дорожники

Источник: Сегодня

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