Фото: КП "Киевпастранс"

В Киеве снова отменили несколько рейсов городской электрички в связи с атакой вандалов на техстанции "Борщаговка". Так, изменения коснутся работы городского транспорта вечером в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"В вечернее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7504, 7506, 7508, 7331/32, 7339, 7422, 7429/30, 7437. Сейчас начат процесс восстановления электропоездов", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в столице не только городская электричка ходит с перебоями. Так, регулярно в ДТП попадают трамваи и автобусы. Кроме того, не так давно на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

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Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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