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В Киеве восстановлена работа всех станций на красной ветке

18 сентября, 20:51

Все станции от Дарницы до Крещатика снова открыты

Фото з сайту КП "Київський метрополітен"

Фото з сайту КП "Київський метрополітен" / Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве работа метро на красной ветке восстановлена в нормальном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Ранее в связи с анонимным звонком о минировании в среду, 18 сентября, "красная" линия столичной подземки работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", – говорилось в сообщении подземки.

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На "красной" ветке метро в Киеве были закрыты несколько станций. Из-за ограничений в час пик на нескольких станциях "красной" ветки столичного метрополитена образовалась давка. Кроме того, проезд по мосту Метро был ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост.

Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Вечером подозреваемого на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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Киев метро станции движение

Источник: Сегодня

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