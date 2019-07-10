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В Киеве временно не будут ходить 14 и 15 трамваи

10 июля, 16:35

В 05:40 движение трамваев обоих маршрутов будет возобновлено по графику

Фото Киевпастранса
Фото Киевпастранса.

В ночь на 11 и 12 июля перекроют движение трамваев 14 и 15. Об этом написали на сайте Киевпастранса. 

Как отмечается в сообщении, перекрывать движение будут из-за ремонта колей по улице Николая Василенко. 

Последние отправления ожидаются:

 № 14:
- от проспекта Отрадного: 23:31, 23:39.
- от Контрактовой площади: 22:15, 22:30.

 № 15:
- от проспекта Отрадного: 23:09, 23:24.
- от Старовокзальной: 22:25, 22:40.

В 05:40 движение трамваев обоих маршрутов будет возобновлено по графику. 

Напомним, то до конца года полностью перекрыли движение на половине Борщаговского моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook даже опубликовало фотографию путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), полотно которого превратилось в решето.

Как мы писали ранее, в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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Тег ремонт, трамвай, закрытие, колеи

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