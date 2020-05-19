В столичном метро появится спецразметка

Специальная разметка будет у касс, турникетов и на платформах

В столичном метро появится специальная разметка. Об этом в ходе брифинга 19 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку – у касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию ​​и элементарных правилах безопасности", - сказал городской глава.

Кроме того, Кличко напомнил о том, что столичный транспорт перешел на систему е-билета, и после возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть столичную подземку с 25 мая. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и закрытого ранее метрополитена – с 25 мая.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме, перевозя пассажиров только по специальным билетам. При этом город парализовали масштабные пробки.

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