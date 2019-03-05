Из Ровно во Львов – за полтора часа: "Укравтодор" обещает расширить трассу
"Укравтодор" объявил о начале проектирования реконструкции дороги между двумя городами
Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") планирует расширить дорогу М-06 на участке Львов – Ровно до четырех полос движения, а также построить объезды населенных пунктов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
"Укравтодор" отмечает, что начинает проектирование соответствующей реконструкции.
"По окончании реконструкции экономия времени в пути из Львова в Ровно без нарушения Правил дорожного движения уменьшится почти вдвое – до 1,5 часа", – сказано в сообщении.
В нем также говорится, что реконструкция станет импульсом для экономического развития региона, притока инвестиций и создания рабочих мест, так как на эту дорогу приходится значительная часть перевозки экспортных грузов в страны-члены Европейского Союза.
"Кроме этого, новое качество дороги обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах", – отметили в "Укравтодоре".
Ранее сообщалось о начале проектирования южного объезда Дубно в Ровенской области, что позволит вывести весь транзитный автотранспорт за пределы города и пригородной зоны.
Напомним, с 8 февраля "Укравтодор" начал масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. В ведомстве пояснили, что они начали появляться из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна.
Кабинет министров утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году, однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.
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