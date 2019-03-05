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Из Ровно во Львов – за полтора часа: "Укравтодор" обещает расширить трассу

Сегодня, 20:43

"Укравтодор" объявил о начале проектирования реконструкции дороги между двумя городами

Фото: "Укравтодор" / Facebook
Фото: "Укравтодор" / Facebook.
Из Ровно во Львов – за полтора часа: "Укравтодор" обещает расширить трассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec1/a88/5c7ec1a88a3b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec1/a88/5c7ec1a88a3b1.jpg Украина "Укравтодор" объявил о начале проектирования реконструкции дороги между двумя городами

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") планирует расширить дорогу М-06 на участке Львов – Ровно до четырех полос движения, а также построить объезды населенных пунктов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

"Укравтодор" отмечает, что начинает проектирование соответствующей реконструкции.

"По окончании реконструкции экономия времени в пути из Львова в Ровно без нарушения Правил дорожного движения уменьшится почти вдвое – до 1,5 часа", – сказано в сообщении.

В нем также говорится, что реконструкция станет импульсом для экономического развития региона, притока инвестиций и создания рабочих мест, так как на эту дорогу приходится значительная часть перевозки экспортных грузов в страны-члены Европейского Союза.

"Кроме этого, новое качество дороги обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах", – отметили в "Укравтодоре".

Ранее сообщалось о начале проектирования южного объезда Дубно в Ровенской области, что позволит вывести весь транзитный автотранспорт за пределы города и пригородной зоны.

Напомним, с 8 февраля "Укравтодор" начал масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. В ведомстве пояснили, что они начали появляться из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна.

Кабинет министров утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году, однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

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Тег дорога, Львов, трасса, ровно, Укравтодор

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